Yeri Mua revela que su abuela quiso matar a su esposo con trucos de santería

Yeri Mua es una de las creadoras de contenido más controvertidas y polémicas de la actualidad; sin embargo, en las últimas horas ‘La Bratz Mexicana’ sorprendió a propios y extraños con tremenda revelación sobre su abuela.

Yeri Mua ha sido relacionada en diversas ocasiones con la santería, pues es una práctica que se realiza mucho en el estado de Veracruz, donde se dicen que están los mejores brujos (Catemaco), pero ahora esos rumores se han acrecentado al revelar que su abuela quiso matar a su esposo con santería.

Anallely dice que Giovana es una mosca muerta porque busca a su marido [VIDEO] Anallely asegura que Giovana es una mosca muerta porque se la pasa buscando a su marido y dice que haría cualquier cosa por defender a su hombre.

¿Qué dijo Yeri Mua?

En una charla con Julio Orozco, Yeri Mua reveló que ella ha presenciado algunas prácticas de santería que ha hecho su familia, específicamente su abuela, quien en algún momento de su vida le pagó a un santero para que le hiciera un trabajo de brujería a su esposo, quien la abandonó con sus 8 hijos.

Te puede interesar: Última hora: Fofo Márquez recibe golpiza en la cárcel

No obstante, la influencer veracruzana reveló al canal de YouTube que, aunque ella ha sido testigo de estas prácticas, ella no sigue esta tradición familiar y nada tiene que ver con cosas de santería, incluso nunca ha ido a Catemaco.

“Yo no estoy en contra de la brujería; sin embargo –no la practico-, pero creo que hay personas que sí tienen esa ‘habilidad energética’”, comentó y agregó que “cada quien su cultura, en Veracruz sí existe y sí es muy común que la abuelita te lleva a hacer la limpia. A mí mi abuelita, mi mamá y mis tías toda la vida me han llevado a hacer limpias, que me lean...”.

¿Su abuela embrujó a su esposo por abandonarla?

En dicha entrevista, Yeri Mua declaró que su abuela le pagó a un santero para que embrujara a su esposo con el fin de terminar con su vida, pues cuando estaban casados y después de haber procreado 8 hijos, él la abandonó y la dejó a su suerte para la crianza de sus hijos.

Te puede interesar: Yeri Mua le manda polémico mensaje a Bellakath

“Mi abuela le pagó a un santero –en sus tiempos- porque mi abuelo la dejó con 8 hijos, le pagó para que casi, casi se fuera ya, al infierno... así que lo mataran. Pero no lo mandó a matar, o sea lo mandó a matar, pero con brujería de chava”, recalcó.

¿Funcionó el trabajo de santería?

Al preguntarle si el trabajo de santería funcionó, Yeri Mua aseveró que no y que su abuelo nunca tuvo algún infortunio, pero a partir de entonces su abuela se volvió una persona muy religiosa y comenzaron a aparecérsele demonios en casa.

“¡Por eso te digo que no hay que hacer brujería! Todo se te regresa y a mi abuela se le empezaron a aparecer demonios, le pasaban muchas cosas paranormales y ya de ahí se volvió muy religiosa”, finalizó.