El pasado domingo se dio a conocer que la actriz Yolanda Ciani murió a sus 85 años, afectada por el Alzheimer; sin embargo, ahora la noticia que sorprende, es que el mismo día de su muerte fue presentada una denuncia ante le Fiscalía de la Ciudad de México en contra de su hijo Luis Romero Ciani, por agresiones que pudieron desencadenar el deterioro físico de la actriz y causarle la muerte.

Por ello Ventaneando se dio a la tarea de buscar a algún familiar que hablara sobre el inquietante hecho y fue su sobrino, le periodista deportivo Odín Ciani, quien relató que desde 2018 fue perdiendo contacto con su tía, a quien tanto su primo como una persona de nombre Alejandra, que vivía con ella, le negaban constantemente.

Te puede interesar: La dura batalla que ha tenido Alejandra Guzmán contra el alcoholismo

Yolanda Ciani podría haber muerto por maltratos de su hijo Romero

¿Qué dijo Odín Ciani? El periodista deportivo declaró en exclusiva para Ventaneando que “no sé si la mataron, si se murió, si la maltrataron, si la afectaron ni qué pasó”.

“Yo le hablaba con él, me decía: ‘No estoy en la casa, cuando llegue te llamo’. Le estoy llamando a esta Alejandra y no me contesta, me evade, esto fue desde el 2018. En la boda de mi hija en 2019, estuvo mi tía, convivimos con ella y yo notaba ya cierta complicación en su cabeza, pero bueno, es normal, la edad”.

También te puede interesar: La relaciones escandalosas y fallidas que ha tenido Alejandra Guzmán

“(El Alzheimer) Es una enfermedad que desconocemos y que tratamos de tratar con la gente que va perdiendo la memoria”, agregó.

¿Su primo estuvo en el velorio de su tía?

Odín Ciani dijo haber visto a su primo en el velorio de su tía, aunque para entonces desconocía que hubiera una denuncia en su contra. “Estaba yo con mi esposa, mi hermana, una de mis hermanas que gracias a Dios vive, estaban mis sobrinos, amigos de la familia”.

Te puede interesar: Anel Noreña reveló EN EXCLUSIVA que nunca se divorció de José José

“No, te voy a ser muy honesto, yo estuve parado en el féretro de mi tía despidiéndome”, declaró y dejó en claro que él no tiene por qué otorgarle el perdón a nadie. “Si él cometió un error, serán las autoridades y si alguien tiene que pagar que pague”.

Yolanda Ciani nació en Chihuahua el 25 de enero de 1938 y debutó en el cine a finales de la década de los 50’s, donde tuvo una prolífica carrera, lo mismo que en televisión y teatro, también fue secretaría general de la ANDA.