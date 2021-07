Rayito asegura que está haciendo todo para liberar a Yoseline “N”.

Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, rompió el silencio sobre la reciente detención de su hermana Yoseline “N”, quien fue vinculada a proceso por presunta pornografía infantil.

El caso de YosStop continúa dando de qué hablar entre la opinión pública

El creador de contenido tomó sus redes sociales para agradecer a sus 7.2 millones de seguidores por todo el apoyo recibido en las últimas semanas.

“Solo paso a saludarlos, a decirles que estoy bien, todo está chido, todo el día me la paso en llamadas por teléfono, con mi familia, todo está bien, todo está cool, y nada más para decirles gracias por su apoyo, por la buena vibra, por todos los mensajes. Estamos solucionando todo lo que se tenga que solucionar”, expresó el artista de 33 años.

El youtuber también confesó que está en contacto con su familia para solucionar el problema legal que atraviesa su hermana YosStop.

“Si me ven muy desaparecido es porque estoy, de verdad en mil cosas, mil llamadas, también tengo trabajo, no puedo dejar de trabajar, es algo super complicado, si siguen viendo publicaciones son publicaciones también de trabajo, no les puedo estar informando de todo pero bueno, aquí estoy, ya saben que me debo a ustedes, que son los que me siguen”, concluyó Rayito en sus historias de Instagram.

YosStop fue vinculada a proceso por presunta pornografía infantil

El pasado 29 de junio, elementos de seguridad de la Ciudad de México llegaron al domicilio de la youtuber Yoseline “N” para trasladarla al Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

La artista, de 30 años, enfrenta una denuncia por presunta pornografía infantil por parte de Ainara Suárez. Fue en el video de Patética Generación, donde la youtuber describió y almacenó un clip de la violación de Ainara en su celular.

Las declaraciones de la influencer fueron tomadas como prueba por parte de las autoridades, quienes la vincularon a proceso.

Abogados de YosStop confesaron que en el video Patética Generación, su clienta solo hizo uso de su libre expresión.

Gerardo González y Marina Badui, familiares de la artista, también se han manifestado en Youtube, donde afirman que Yoseline “N” es inocente.

El caso de la influencer mexicana, no deja de ser comentado por millones de admiradores, figuras del espectáculo y hasta otros creadores de contenido como Nath Campos o Werevertumorro.

El panorama legal de YosStop parece incierto; sin embargo, sus fans también se han hecho presentes afuera de Santa Martha Acatitla con carteles de apoyo a la polémica estrella de internet.

