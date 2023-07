Yuri reveló cómo pudo retomar su carrera tras volverse cristiana.

Yuri se abre de capa y en exclusiva para Ventaneando recuerda cómo fue su regreso a los escenarios tras convertirse al cristianismo hace ya un par de décadas, sobre todo por el miedo de regresar a un ambiente donde ya tenía acostumbrados a sus fans a determinado comportamiento e imagen.

Te puede interesar: Yuri dio todos los detalles de su nuevo show, totalmente renovado.

¿Qué dijo Yuri al respecto? Yuri declaró que su cambio fue muy radical: “Fue muy fuerte mi cambio, fue muy radical verdad, de la Yuri Madonna que se tocaba y que hacia cosas sexuales en su show a la Yuri cristiana”.

También te puede interesar:José Manuel Figueroa y lo que pasa con la sucesión de Joan Sebastian.

La cantante veracruzana recordó que ella se retiró de los escenarios durante cinco años, pero regresó porque sabía que su tarea era estar arriba del escenario. “Yo me retiré cinco años y te digo una cosa, regresé porque sabía y lo entendí en el espíritu y en mi corazón que mi tarea es estar en los escenarios, no nada más entretener gente, sino llevar ese mensaje a través de muchas otras cosas que hago afuera del show y adentro del show”.

¿Bajo su popularidad?

La intérprete de temas como “Maldita primavera”, “Ya no vives en mí”, “Dame un beso”, “Ella más que yo”, entre otras, aseguró que esto provocó que su nivel de popularidad bajara considerablemente. “Al retirarte y al decir: ‘ahora soy María Teresa de Calcuta’, no fue fácil para ellos (sus fans)", recalcó.

También te puede interesar:Aleks Syntek confirmó que Luis Miguel Melche sí perdió un ojo.

Aunque muchos aseguraron que tras dicho cambio su carrera no iba a sobrevivir, la jarocha hoy goza de un éxito mayor que en sus primeros años. “Cuando yo regresé a cantar nadie me quería, esa fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Ninguna compañía disquera me quería, ningún manager me quería, decían Yuri está muerta y no la vamos a revivir”.