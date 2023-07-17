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FOTOS | Ya nació Benicio, el bebé de Yuridia y Matías

A través de sus redes sociales, Yuridia confirmó el nacimiento de su segundo hijo, Benicio. Compartió una serie de historias en sus redes sociales. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Yuridia embarazada (4).jpg
Yuridia con su esposo.jpg
Yuridia embarazada.jpg
Yuridia embarazada (2).jpg
Yuridia sonrisa.jpg
bebé de Yuridia y Matias.jpg
Yuridia Bebé.jpg
Matias con sus nene.jpg
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Yuridia sombrero.jpg
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Yuridia y Mati.jpg
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Yuridia sonrisa (2).jpg
Yuridia selfie en espejo.jpg
Yuridia selfie con lentes.jpg
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Yuridia noche.jpg
Yuridia mascota.jpg
Yuridia perro.jpg
Yuridia gorra.jpg
Yuridia La voz.jpg
Yuridia elevador.jpg
Yuridia de negro.jpg
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Yuridia cuarto.jpg
Yuridia casa.jpg
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