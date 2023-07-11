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FOTOS | ¡Internautas se le van con todo a Zendaya, dicen que es fea para ser modelo!

Zendaya ha sido tendencia en redes sociales durante varios días... ¡Pues internautas comentan que es “demasiado fea” para ser modelo! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Zendaya vestido.jpg
Zendaya vestido gris.jpg
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