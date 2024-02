A Cada Quien Su Santo | Remodelando la vida

El ingeniero Ricardo es hijo de Arnulfo y se siente avergonzado de su padre por ser un albañil, lo rechaza ante su grupo social. Santo Tomás apóstol es el patrono de los arquitectos y Arnulfo se encomienda a él para que le haga el milagro de que la relación con su hijo mejore. Sergio le reclama a su hermano Edgardo por las humillaciones que le hace pasar a su padre, pues gracias a Arnulfo ellos pudieron obtener estudios, lamentablemente Sergio no logró aprovechar la escuela. La familia de la novia de Edgardo, le ofrece dinero a Sergio para que se alejen de su familia, pero él se niega, no piensa caer en sus juegos. Edgardo baja el presupuesto de los materiales de una obra que está dirigiendo y se dan cuenta de que su trabajo no es el mejor, ya que tiene varios defectos. Fernanda es novia de Edgardo y busca a Arnulfo para que la apoye en la situación de su hijo, quien puede ir a la cárcel por incumplimiento de contrato y logra hacer que padre e hijo se reconcilien.

