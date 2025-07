Cautiva por Amor: Resumen capítulo 40 | Alma escucha que no es hija de Melina

Fernando (Erick Chapa) insiste con el divorcio y Jazmín (Litzy) no sabe ya qué excusa poner para no firmar. Considera la posibilidad de que Eliana Pardo reaparezca: puede ser como testigo protegido o a su manera, que es la opción que elige. Siembra en Melina (Alejandra Lazcano) más dudas al llamarla como la madre de Alma con la voz distorsionada y contarle que jamás regaló a su hija, sino que fue robada. Melina, cada vez en una crisis más oscura, no sabe cómo manejar la presión. Valeria (Danka) sale con Silvio-Sebastián y esto saca a Remigio (Plutarco Haza) de sus casillas al punto de pensar en matarlo. Melina discute con Javier (Cayetano Arámburo) sobre la madre de Alma y la niña escucha sin querer que Melina no es su madre biológica. Jazmín no sabe si consolarla en el amargo trance o decirle la verdad.