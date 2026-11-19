Fiona, la hipopótamo del zoológico de Cincinnati que conquistó las redes sociales y los corazones de miles de personas alrededor del mundo, murió este jueves, 19 de noviembre, a los nueve años. La noticia fue confirmada por el propio recinto, luego de varios días de preocupación por su estado de salud, tras tragarse de manera accidental el sombrero de un visitante. No obstante, pese a los esfuerzos del personal veterinario, el animalito no logró recuperarse de las complicaciones intestinales.

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It is with extreme sadness that we share with you the devastating news that Fiona did not make it after multiple attempts from our amazing vets and keeper team to help her through what ended up being a medical emergency. https://t.co/X0GVbDAiEQ pic.twitter.com/7wLF0uclWB — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) November 19, 2026

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió el pasado 8 de noviembre, cuando uno de los visitantes al zoológico lanzó un gorro tejido que terminó en el hábitat de Fiona. La pequeña hipopótamo se lo tragó por accidente y comenzó a presentar problemas intestinales al intentar expulsarlo de su organismo. Si bien los especialistas intentaron ayudarla a través de diversos métodos, los tratamientos no tuvieron éxito y Fiona finalmente perdió la vida este jueves.

¿Cómo se hizo viral Fiona, la hipopótamo de Cincinnati?

Fiona se hizo viral en 2017, tras nacer seis semanas antes de su fecha establecida y pesar apenas 13 kilos, una cifra muy por debajo al promedio de su especie. Debido a ello, sus probabilidades de sobrevivir eran bastante bajas, por lo que necesitó de cuidados especiales. Todo este proceso fue documentado por el zoológico vía redes sociales, convirtiéndo a Fiona en todo un icono del internet.

Fiona’s care team tried a new approach today to help her pass the hat she swallowed. With a vibration plate borrowed from a local horse farm, the team encouraged Fiona to stand on the platform throughout the day. Her team continues to provide care for her around the clock. pic.twitter.com/HJDhGx15kq — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) November 19, 2026

Harambre, un caso similar

Como era de esperarse, el caso de Fiona causó indignación en redes sociales y recordó una situación similar con un gorila de 17 años, llamado Harambe. Este animal fue abatido en el mismo zoológico en mayo de 2016, luego de que un menor de tres años ingresara a su hábitat. En aquel entonces, el personal tomó la decisión de dispararle para proteger al niño, lo que desató toda una polémica en internet, con millones de usuarios exigiendo justicia para Harambre.