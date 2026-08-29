Tapir de Baird: El rol crucial de este animal en la regeneración de la vegetación

México es considerado como un país privilegiado ya que posee una megadiversidad en cuanto los bienes naturales de su territorio. Esto es lo que señalan desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y precisan que esa riqueza se compone de “la vida silvestre o salvaje que incluye animales, vegetales y otros organismos no domesticados”.

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En este marco, diversos informes revelan que México alberga cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo. Además, muchos de los animales que habitan su territorio sorprenden por diferentes cualidades que generan curiosidad y para ejemplo hoy nos centramos en el tapir de Baird y en su rol en la regeneración de la vegetación.

¿Qué es el tapir de Baird?

El tapir de Baird es el animal terrestre autóctono más grande de Centroamérica y está emparentado con el caballo primitivo y el rinoceronte, según detalla un informe de la Universidad Lamar. Esta casa de estudios añade que posee un cuerpo macizo, redondeado en el lomo y que se estrecha hacia adelante, lo que le permite moverse con facilidad entre la densa vegetación.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) remarca que el tapir de Baird es también conocido como danta, anteburro o tapir mesoamericano. Además, precisa que este ejemplar es el mamífero terrestre de mayor tamaño en el trópico mexicano y que se alimenta de hojas, frutos, semillas y corteza de hierbas, arbustos y árboles.

¿Cómo impacta el tapir de Baird en los bosques?

Resulta importante mencionar que el tapir de Baird habita en los bosques tropicales húmedos y el bosque mesófilo de montaña. En cuanto a su distribución en México, esta se da principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, en las Áreas Naturales Protegidas Calakmul, Montes Azules, Sian Ka’an, La Sepultura, La Concordia, El Triunfo y Selva El Ocote, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Una de las particularidades que posee el tapir de Baird es que se lo considera un gran aliado de los bosques. Esto se debe a que este animal tiene un rol crucial en la regeneración de la vegetación ya que es un gran dispersor de semillas.

“El tapir es considerado un ‘arquitecto de la selva’, pues su tránsito por los corredores biológicos influye notablemente en la estructura y dinámica de la vegetación”, sentencia un informe de la CONANP. En este punto hay que remarcar que se trata de un mamífero que además es un excelente nadador y buceador por lo que su rol en los bosques se agiganta por ser capaz de cruzar ríos sin dificultades.