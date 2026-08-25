Iguana negra: características, hábitat y todo sobre este reptil único

Recorrer el mundo no solo permite el contacto con otras culturas y tradiciones, sino que la flora y fauna de cada rincón es singular y maravillosa. Lo mismo sucede en todo el territorio mexicano y es que el país es considerado uno de los más ricos en estos aspectos.

Noticias Veracruz del 24 de agosto 2026

En esta oportunidad, nuestra atención se centra en un animal muy particular y en sus particularidades. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero precisan que México alberga más de 20 especies de iguanas y que tres de ellas se encuentran en Guerrero, aunque hoy te contaremos sobre la iguana negra.

¿Qué es la iguana negra?

La iguana negra es una especie que se alimenta principalmente de flores, frutos y vegetación, pero en ocasiones se suele alimentar de insectos, otros reptiles, ratones y polluelos, según detalla la Universidad del Caribe.

Desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas precisan que la iguana negra habita en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Yucatán. Además, añade que en la temporada de verano se incrementan los avistamientos de esta especie por lo que aconseja no tratar de capturarla ni manipularla.

Todo sobre la iguana negra

Los datos precedentes intentan dar una introducción a la iguana negra y sus características principales pero, con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial), logramos resumir los datos más sobresalientes sobre su cuerpo, hábitat, conservación y amenazas que enfrenta:

Características principales

Tamaño y dimorfismo sexual: Los machos pueden alcanzar longitudes impresionantes de hasta 1.3 a 1.5 metros de largo (incluyendo la cola), mientras que las hembras son considerablemente más pequeñas, rondando entre los 80 y 100 cm.

Coloración y patrones: A diferencia de lo que sugiere su nombre, no son exclusivamente negras. Las crías suelen nacer con tonos verdosos, pero al madurar desarrollan un patrón de bandas oscuras (negras, grises o pardas) sobre un fondo más claro. Los machos adultos pueden exhibir tonos anaranjados o amarillentos en la cabeza y el dorso durante la época de reproducción.

Cola espinosa: Su rasgo físico más distintivo es su larga cola con escamas en forma de anillos espinosos, la cual utilizan como un poderoso látigo para defenderse de los depredadores.

Longevidad: En condiciones óptimas (especialmente en libertad o bajo buenos cuidados en cautiverio), pueden vivir entre 15 y 25 años.

Hábitat y distribución

Distribución Geográfica: Es nativa de México y América Central (países como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), aunque se ha introducido en algunas zonas del sur de Estados Unidos (como Florida) y en ciertas islas del Caribe.

Entorno Natural: Prefiere las zonas bajas tropicales y subtropicales, con preferencia por los bosques secos, matorrales xerófilos, manglares y áreas rocosas o arenosas cerca de la costa.

Hábitos Arborícolas y Terrestres: Aunque pasan gran parte del tiempo en el suelo buscando alimento o tomando el sol, son excelentes trepadoras y suelen refugiarse en huecos de árboles, madrigueras subterráneas o grietas en las rocas durante la noche o ante cualquier amenaza.

Comportamiento y dieta

Dieta omnívora con tendencia herbívora



Los juveniles son principalmente insectívoros y carnívoros, consumiendo insectos, arañas y pequeños vertebrados para obtener la proteína necesaria durante su etapa de crecimiento rápido.

Los adultos son fundamentalmente herbívoros: su dieta se compone de hojas, flores, brotes tiernos y frutos caídos (como higos). Ocasionalmente complementan su alimentación con carroña o huevos de otras especies.

Termorregulación: Al ser animales ectotermos (de sangre fría), dependen totalmente de la temperatura ambiental. Son diurnas y pasan las primeras horas de la mañana tomando el sol sobre rocas o ramas para elevar su temperatura corporal y activar su metabolismo antes de salir a buscar comida.

Temperamento y Defensa: Son animales muy veloces y de sentidos agudos. Si se sienten amenazadas, huyen rápidamente hacia sus madrigueras; sin embargo, si se ven arrinconadas, pueden hinchar el cuerpo, abrir la boca para intimidar, morder con fuerza o dar latigazos con su cola espinosa.

Estado de conservación y amenazas

Preocupación Menor (LC) a Nivel Global: Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica en general con poblaciones estables, enfrenta amenazas locales significativas.

Principales riesgos

