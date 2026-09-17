AL MOMENTO: Descubren nueva especie de gato en Bolivia, es el primer nuevo felino descubierto en 100 años

La ciencia y nuestro planeta nunca dejan de sorprendernos, pues aunque habían pasado poco más de 100 años sin que se descubriera una nueva especie de felinos, hay un hallazgo que pareciera ser de película y que tiene que ver con uno nunca antes registrado por la humanidad.

Lo que parecía una anécdota cotidiana en Bolivia, terminó por ser un descubrimiento científico, pues un joven de la comunidad rural que caminaba por el monte de los Yungas encontró a un “pequeño gato” el cual estaba perdido y lo llevó a su casa creyendo que era un gato doméstico, aunque en realidad se trataba de una nueva especie ahora conocida como “Tilcayo”.

Descubren nueva especie de felino en Bolivia

De acuerdo con los locales, fue por un año y tres meses que cuidaron de este “gato” como si fuera una mascota, al cuál alimentaron con huevos y pasta, aunque su crecimiento y conducta anormal revelaban más sobre su verdadero instinto, pues señalaban que acechaba gallinas como un depredador, así como el que emitía un maullido distinto.

Tras estas anomalías, la familia decidió entregarlo al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde en la Región de las Yungas, Bolivia en el año 2017, cuando la reconocida bióloga y exploradora Paola Nogales Ascarrunz dio con el animal solo para comprender que era una especie no registrada.

Por años se creyó que este felino pertenecía a los Leopardus tigrinus, aunque resultó ser un hallazgo de la ciencia donde se determinó que lo que se catalogaba como una única especie de pequeños felinos silvestres, la cuál fue llamada como el Gato Tilcayo (Leopardus tilcayo), la primera especie de gato silvestre descrita formalmente en más de un siglo.

¿Qué se sabe sobre el gato tilcayo de Bolivia?

Actualmente, el felino tilcayo llamado Tigrino es el único individuo conocido de este felino y vive bajo cuidado en un área protegida, pues al haber sido apartado de su hábitat por tantos años, ha hecho imposible su readaptación, lo que podría comprometer su supervivencia.

Hoy en día estos también llamados “gatos tigres” son uno de los enigmas de la ciencia, aunque tras este hallazgo y estudio, se cree que podría abrir la puerta al estudio de este tipo de especies nuevas.

