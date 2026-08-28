Por qué aparecen los pulgones: Guía definitiva para proteger tus cultivos y plantas de interior

A nivel mundial, existen aproximadamente siete millones de especies de artrópodos terrestres que se clasifican en varias clases, pero los insectos y los arácnidos son los grupos más reconocidos, según datos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

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Esta casa de estudios revela que para algunas personas, los insectos pueden ser desagradables o molestos e incluso provocar fobias y trastornos delirantes. Sin embargo, precisa que varios insectos cumplen funciones esenciales en la naturaleza, como la polinización de las plantas, el reciclaje de materia orgánica o como indicadores biológicos para determinar contaminación en suelo y cuerpos de agua.

¿Qué son los pulgones?

Es en este marco que existen muchas investigaciones sobre los insectos en su conjunto y también en particular. Al respecto, hoy ponemos la lupa sobre los pulgones que habitan principalmente en zonas templadas del norte y que la mayoría miden aproximadamente 3 mm de largo y tienen el cuerpo blando, según la Universidad de Wisconsin.

Desde Agroasemex se enfocan en el pulgón amarillo sobre el cual precisa que tiene origen africano y que se alimenta de las plantas de granos y cereales tales como el sorgo, la avena, el trigo, la cebada e incluso la caña de azúcar. Esto último es lo que posiciona a este insecto entre las denominadas plagas.

Pulgones en los cultivos

Los datos precedentes dan una introducción que permite conocer sobre los pulgones que podemos encontrar en cultivos y hasta en plantas de interior. A continuación, se resume de distintas fuentes los motivos por los que este insecto aparece y la manera más efectiva para combatirlo:

¿Por qué aparecen los pulgones?

Exceso de nitrógeno: El uso desmedido de abonos nitrogenados estimula un crecimiento tierno y jugoso de los brotes, que resulta irresistible para estos insectos.

Falta de ventilación: Los espacios cerrados, con alta humedad y sin circulación de aire (común en plantas de interior o invernaderos), favorecen su rápida multiplicación.

Estrés hídrico: Las plantas que pasan por períodos de sequía extrema o, por el contrario, sufren de encharcamiento, ven debilitadas sus defensas naturales.

Ausencia de enemigos naturales: En espacios muy controlados o esterilizados, faltan depredadores benéficos como las quitaverdes (crisopas) o las vaquitas de San Antonio (mariquitas), que controlan las poblaciones de forma biológica.

Temperaturas templadas y cálidas: La primavera y el verano aceleran su ciclo vital, permitiendo que una sola hembra reproduzca numerosas crías en cuestión de días.

Estrategias para combatirlos