Insecto palo: el maestro del camuflaje que desafía a la naturaleza

El mundo es una inmensidad que aun atesora una gran de misterios. Su flora y su fauna son tan diversas en sus amplios kilómetros de extensión que de seguro existen especies que aún no conocemos o que van transformándose con el paso de los años.

Noticias Ciudad Juárez del 21 de agosto 2026

Muchas de estas especies despiertan una especial curiosidad en el mundo científico que incursiona en investigaciones para conocer sus particularidades. En este marco, hoy la lupa se posa sobre un insecto muy sorprendente y que se conoce como insecto palo, además de ser considerado como un maestro del camuflaje.

¿Qué es el insecto palo?

Los insectos palo presentan un cuerpo alargado con 6 patas articuladas y sin alas, mientras que su cuerpo está dividido en tres segmentos: cabeza, tórax y abdomen, según detalla un informe de la Universidad de Valencia (España).

Esta casa de estudios añade que estos insectos pertenecen al grupo de los fásmidos, en el cual también encontramos a los insectos hoja e insectos corteza. En este punto, hay que tener en cuenta que existen hasta 6000 especies distintas de insectos palo y algunos de ellos pueden llegar a medir hasta 35 centímetros.

El sorprendente insecto palo

Desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Chile) precisan que los insectos palo son herbívoros y no pican el cerebro" como contrariamente se piensa en algunos lugares. Además, diferentes fuentes bibliográficas hacen referencia a esta especie y a su particularidad estética por la que se la conoce como como maestro o rey del camuflaje.

Fuentes relacionadas con este insecto fueron analizadas con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial) con el fin de conocer a fondo detalles de esta cualidad y se logró determinar que su supervivencia no se basa en la velocidad ni en la fuerza, sino en el arte del engaño visual o cripsis:

Estrategias de supervivencia