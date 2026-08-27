Tiburón ballena: 5 datos fascinantes sobre el gigante del océano

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas recuerda que la mayor parte de la superficie del planeta Tierra (70.8%: 362 millones de km2) está cubierta por océanos y mares. En este marco, pone el foco en México y precisa que la diversidad biológica de sus mares, costas e islas es extraordinaria.

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Al respecto, pone de relieve que México posee una enorme riqueza de especies y diversidad de endemismos gracias a que se encuentra rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, Golfo de México y el Mar Caribe.

¿Qué es el tiburón ballena?

Entre las tantas especies que pueden hallarse en las aguas de México se encuentra el tiburón ballena, considerado como el pez más grande del mundo ya que puede medir hasta 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas, según precisa un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

#tiburones🦈 #tiburon #whaleshark #whalesharkswimming #mexico #mexico🇲🇽 #lapazbcs ♬ sonido original - David Giménez @oceandei 🌊🦈🐋 cuando el gigante del mar abre la boca... cierra las nuestras. De siempre el observar la naturaleza y su lado más salvaje siempre te deja sin palabras. Pero ver al tiburón ballena alimentándose siempre sorprende al ver tanta belleza y grandeza junta. Nos recuerda lo pequeños que somos, las maravillas con las que compartimos espacio en este planeta, y por ende, la gran necesidad de cuidar y respetar este mundo azul que nos conecta a todos 🌎💙 #tiburonballena

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas añade que el tiburón ballena habita en los océanos y mares cálidos, cerca de los trópicos, aunque algunos ejemplares han sido observados en aguas más frías, como las de la costa de Nueva York. En este punto, señala que en México puede observarse en el Área Natural Protegida Tiburón Ballena, localizada en el Caribe Mexicano, en la costa norte de Quintana Roo.

Curiosidades del tiburón ballena

Todos los datos precedentes revelan solo algunas de las características más significativas de esta especie. Por lo tanto, a continuación se detallan otras curiosidades fascinantes del tiburón ballena al que se señala como un gigante dócil que domina los océanos tropicales:

