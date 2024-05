Todo por Amor | Capítulo 244 | El día de la audiencia

Gonzalo se despide de su hija y de la familia de Carmen, no asistirá a la audiencia de Sergio, pero quiere irse tranquilo sabiendo que dejo todo por la paz. Javier está a punto de rendirse con Lucía, pues ella le pidió que se alejara, ya que no quiere más problemas. Finalmente, Gonzalo va a la audiencia pero decide no entrar, mientras adentro tienen la terrible noticia de que Sergio no podrá salir bajo fianza, la impresión es tan grande para todos que María empieza a tener contracciones.