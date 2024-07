Tío Alberto | Capítulo 89 | Fernando no reconoce a sus hijos

Rosario sigue con intrigas sobre el tema de su padre, es por eso que intenta buscar a Carlos Sierra y escuchas su propia versión, ya que no le cree del todo a su madre... Cuando ellos se reúnen, aclaran la situación y Carlos le cuenta que le hizo daño a Rosa María pero que jamás sospechó que tenía una hija y le ofrece disfrutar de sus bienes. Tío Alberto y Marcela le dan la noticia a Rosa María de que van a ser papás y ella se queda en shock, pues no era una noticia que esperaba, así que le hace saber a Alberto que no es feliz con la noticia.