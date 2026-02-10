En este mes del amor recordamos a las actrices del cine de oro que se le relacionaron con Pedro Infante

Uno de los rostros más reconocidos del cine de oro en México es sin duda el de Pedro Infante, no solo por los grandes personajes que interpretó en diversas películas, si no también por tener las características que en su momento fueron expresadas como perfectas para enamorar a cualquiera, ya que era reconocido por su rostro, carisma y cuerpo, provocando que hasta sus propias compañeras de elenco cayeran rendidas a sus pies, por eso en este mes del Amor y la Amistad recordamos a las actrices que se enamoraron del "ídolo de México".

¿Quiénes fueron las actrices que se enamoraron de Pedro Infante?

El originario de Guamúchil, Sonora, se destacó por ser un enamoradizo en la mayoría de sus películas, sin embargo, existieron varios rumores que señalaban que el amor que interpretaba con distintas compañeras dentro de la trama muchas veces traspasó la pantalla, aunque no se confirmó que existiera un vínculo que iba más allá de lo profesional, los nombres de estrellas importantes como María Félix y Miroslava habrían visto envueltos en la lista de amores del interprete de "cien años".



Sara Montiel de origen español fue la dupla perfecta de Infante y su relación en "Ahí viene Martin Corona" provocó que crecieran rumores de una supuesta relación amorosa fuera de los foros. Hablar de Miroslava es relacionarla con Pedro Infante en "Escuela de vagabundos" e igual que sus otras compañeras su facilidad de adaptarse a Infante y generar una conexión genuina provocó que se hablara de una relación sentimental entre los actores, sin embargo todo quedó en un rumor.

¿Quién fue la esposa de Pedro Infante?

Pese a tener un gran historial de enamoradas, Pedro Infante solo tuvo dos esposas María Luisa de León con quien adoptó a Dora Luisa Infante. Irma Dorantes, fue su otra esposa con ella se unión en matrimonio aún cuando el actor mantenía una relación con Luisa de León.

Otro de los escándalos del ídolo de México fue tener una hijo con la bailarina Lupita Torrente, en diversas entrevistas reveló que ella desconocía que Pedro fuera casado.