El actor del Cine de Oro que intento abrir su ataúd, pero fue enterrado vivo

Sin duda alguna la Época del Cine de Oro Mexicano fue y será de las más recordadas por mucho tiempo en el rubro del séptimo arte. Además, que dejó grandes leyendas y sobre todo muchas historias, las cuales siguen pasando de generación en generación. Uno de los sucesos más sonados que suena como un fuerte rumor, fue la del caso de Joaquín Pardavé, quien luchó por salir de su ataúd, pero al parecer murió enterrado vivo.

¿Cuál fue la causa de muerte de Joaquín Pardavé?

Joaquín Pardavé murió el 20 de julio de 1955, y fue en esta fecha en donde comenzó a surgir un fuerte rumor que decía que había sido enterrado vivo. De igual manera se decía que, el actor tenía catalepsia, la cual es una enfermedad que cuando ya está en la fase más profunda, deja totalmente inmovilizado al paciente, y una de sus principales características es que la persona parezca que está muerta.

De acuerdo con la historia, Pardavé entró en un estado totalmente cataléptico, y su médico de cabecera que lo atendía con regularidad, no se encontraba en el país, por lo que, cuando fue revisado por un médico que no llevaba su historial, procedió a la conclusión de que el actor estaba muerto.

Cuando el actor del Cine de Oro Mexicano fue declarado muerto y enterrado de manera convencional, fue donde sus familiares descubrieron que, en los pantalones que traía estaba un documento donde se dieron cuenta que padecía catalepsia.

En ese momento fue que sus familiares decidieron abrir su ataúd y de acuerdo con algunas fuentes, se dice que lo encontraron boca abajo, con restos de piel en las uñas y señales de claras de lo que parece ser tortura puesto que, el actor habría intentado salir de la caja y con el rostro destrozado por la desesperación de no poder moverse.

¿Qué es la catalepsia?

De acuerdo con una agencia española, la catalepsia es un trastorno que puede estar provocado por una enfermedad del mismo paciente, esto es una alteración neurológica o por intoxicación de determinados fármacos tales como: antidepresivos o ansiolíticos; que como efecto secundario podría atraer depresión respiratoria.

