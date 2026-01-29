María Félix: la diva que le dijo NO a Hollywood para convertirse en leyenda del cine mexicano

María Félix no solo conquistó la pantalla grande con su belleza y su temperamento indomable, también lo hizo con decisiones que marcaron su legado. Una de las más recordadas fue su rechazo a trabajar en Hollywood, pese a las insistentes ofertas que recibió durante los años cuarenta y cincuenta.

A través de redes sociales se revivió la vez que “La Doña” reveló en múltiples entrevistas que no estaba dispuesta en trabajar en el extranjero solo para aceptar papeles que consideraba denigrantes o limitados: “Yo no trabajé en Estados Unidos porque nunca me ofrecieron algo que valiera la pena. No es porque no hubiera querido trabajar en Hollywood, me ofrecían roles de india, a mí no me va la canasta”, expresó la actriz sonorense.

En más de una ocasión dejó en claro que no permitiría que su imagen ni su talento fueran reducidos a clichés. En aquella época, a las actrices latinas se les ofrecían roles secundarios, exóticos o subordinados, algo que María Félix rechazó de forma tajante.

¿Cuáles fueron los trabajos que rechazó María Félix de Hollywood?

Entre las propuestas que recibió se mencionan contratos con grandes estudios y personajes diseñados para repetir el modelo que Hollywood ya había impuesto a otras figuras latinoamericanas. Aunque algunas versiones señalan que pudo haber protagonizado producciones de gran presupuesto, la actriz nunca aceptó someterse a cláusulas que controlaran su vida personal o su imagen pública.

“Yo no me dejaba mandar por nadie”, sentenció, reafirmando su fama de mujer fuerte y autónoma.

De acuerdo con medios, Hollywood se acercó varías veces a la actriz mexicana pero destacaron 4 años en donde se le ofrecieron papeles sumamente importantes.

En 1946 le ofrecieron el papel protagónica en Duel in the Sun , pero María no pudo aceptarlo por sus compromisos con Enamorada , en su lugar quedó Jennifer Jones.



, pero María no pudo aceptarlo por sus compromisos con , en su lugar quedó 1954 “La Diva de divas” se encontraba grabando La Bella Otero en Francia y le ofrecieron el protagónico en La Condesa Descalza , pero lo rechazó porque no quería interpretar a otra bailarina española.



se encontraba grabando y le ofrecieron el protagónico en , pero lo rechazó porque no quería interpretar a otra bailarina española. 1964 fue el año en que Bette Davis le ofreció ser su coprotagonista en Hush… Hush, Sweet Caroline y María le dijo que no porque sencillamente no quería hacer una segunda versión de Whatever Happened to Baby Jane.

Ese mismo año, John Wayne le ofreció ser su pareja en Circus World, pero el ego de la Doña pudo más que otra cosa, porque implicaría que iba a ser la madre Claudia Cardilane (la protagonista de la película) y María Félix no estaba dispuesta a estar por debajo de una principiante.



En 1968 Robert Aldrich deseaba que la actriz participará en su película The Legend of Lylah Clare, pero ambos no pudieron llegar a un acuerdo.

La relevancia de María Félix en el cine mexicano

En lugar de Hollywood, María Félix optó por fortalecer su carrera en México y Europa, donde trabajó con directores de renombre y protagonizó historias que exaltaban a mujeres poderosas, desafiantes y complejas.

Debido a los títulos y personajes que interpretó, María Félix es un pilar fundamental del cine mexicano y una de las grandes divas de la Época de Oro. Sus personajes rompieron con la imagen tradicional de la mujer sumisa y la transformaron en un ícono de poder, elegancia y carácter. Más allá de la pantalla, “La Doña” representó una postura firme de identidad y orgullo nacional, convirtiéndose en una figura irrepetible que elevó el prestigio del cine mexicano a nivel internacional.