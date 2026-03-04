Nació en Tepito, se consolidó como uno de actores del Cine de Oro Mexicano más querido, incluso Michael Jackson le copió sus pasos de baile, pero murió de una terrible enfermedad

Sin duda alguna, Michael Jackson es y será el Rey del Pop, y es que su inigualable forma de bailar hizo que este ícono de la música se colocará como uno de los mejores en lo que hacía, incluso dejó un legado que muchos intentan alcanzar, pero no podrán hacerlo. Sin embargo, el mítico paso de baile que lo caracterizaba el cual era como si caminara hacía atrás de puntillas, no habría sido obra original de él, sino de un actor del Cine de Oro de México, hablamos de Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes.

A través de un video en las redes sociales se ha hecho viral un clip de una película donde aparece el joven Adalberto Martínez a lado del ya consolidado Tintan, en esta escena suena la música del mambo con varias bailarinas, fue aquí donde Resortes salta al piano, y comienza a bailar, tal y como el mítico Michael Jackson, como si caminara hacía atrás.

¿Quién fue Resortes?

Su nombre completo de este actor de la Época del Cine de Oro Mexicano era Adalberto Martínez, Chávez; nació en el barrio bravo de Tepito un 25 de enero de 1916, y de acuerdo con los primeros informes, el apodado Resortes no tuvo una infancia muy sencilla; ya que su familia no era adinerada y por si fuera poco, sufrió abusos por parte de sus tíos.

Resortes inició su carrera como actor en 1930, cuando comenzó a trabajar en distintos ámbitos artísticos como bailarín, y desde entonces ya era conocido con su apodo; debido a que, en diferentes ocasiones, el actor comentó que su hermano a manera de burla tenía unos resortes en sus pies, esto por su manera tan distintiva forma de caminar y por su forma de bailar.

Cuando inició la década de los 40´s, Adalberto Martínez Chávez, ya estaba consolidado en el circuito de las carpas y además de ser un buen bailarín comenzó a destacar en el rubro de la comedia, pero fue en 1946 cuando el guionista y director, Jaime Salvador, le dio la oportunidad de protagonizar su primera cinta, la cual se llamó “Voces de Primavera”.

Durante toda la Época del Cine de Oro Mexicano, Resortes fue uno de los actores cómicos más solicitados y además fue uno de los comediantes que pudo mantener su carrera a flote cuando el ciclo dorado del séptimo arte de México terminó.

La causa de muerte de Resortes se dio luego de que el actor tuviera una fuerte adicción al tabaco, y aunque desde joven dejó de fumar, en los últimos años de su vida, el tabaquismo ya había cobrado factura, en el sistema respiratorio de este personaje; quien sufrió muchas complicaciones pulmonares, y esto complicó su estado de salud para después darle paso a la neumonía, enfermedad que terminó con su vida el 2 de abril del 2003.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson 2026?

La película del Rey del Pop se estrenará el 24 de abril de 2026 y contará con la participación de los herederos del ícono de la música, y que será protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.