Ana Luisa Peluffo: La polémica actriz que realizó el primer desnudo en el cine mexicano, así fue su historia

Hoy 4 de marzo de 2026 se reveló que, Ana Luisa Peluffo había muerto, esta actriz que protagonizó el primer desnudo en el cine mexicano. Esta mujer falleció con 96 años de edad y aquí te diremos toda su trayectoria a este ícono del séptimo arte que fue un referente en la Época de Oro.

De hecho, la familia de Ana Luis Peluffo fue la que agradeció todo el cariño que recibió la actriz a lo largo de su vida y sobre todo, por la admiración que tuvo. En una foto se puede leer lo siguiente: “La familia informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco acompañada de sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad rodeada de cuidado y cercana a su hijo.

Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada en apego a su voluntad. Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento”.

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo lució su sensualidad natural en la pantalla grande con la cinta “La fuerza del deseo”, la cual se estrenó en 1955; esta actriz fue la primera en hacer un desnudo en el cine mexicano, lo cual en aquella época trajo como consecuencia opiniones que chocaron, especialmente entre el público y la prensa de aquel entonces.

Cabe señalar que, gracias a los deportes que practicaba como; natación y baile, Peluffo contaba con un físico impresionante; entre sus pasatiempos también era pintar; además protagonizó más de 200 películas. La actriz nació el 5 de diciembre en el estado de Querétaro, donde vivió gran parte de su vida.

De hecho, Ana Luisa Peluffo no sólo incursionó en el cine mexicano, su talento, belleza y presencia hizo que trabajara en el séptimo arte lejos del territorio azteca. Fue en 1948 como una de las actrices con un papel secundario en la famosa película de Estados Unidos “Tarzan and the Mermaids”.

Su carrera en el territorio azteca la inició con un proyecto llamado “La Venenosa” en 1949, y después de estar en “La Fuerza del deseo” (1955), apareció de nuevo desnuda en películas como: “El Seductor” en 1955, en “La Ilegítima” (1956), así como en “La Diana Cazadora” en 1956, esta última se podía leer una leyenda que decía: “Película únicamente para adultos”.