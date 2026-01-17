¿A Joaquín Pardavé lo enterraron vivo? La historia turbia sobre la muerte del icónico actor de la Época de Oro

Joaquín Pardavé es uno de los actores más emblemáticos de la Época de Oro del Cine Mexicano . Con películas como "El baisano Jalil", "Ahí está el detalle" y "Los hijos de Don Venancio", dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo y la cultura nacional. Sin embargo, desde hace décadas un mito ha rodeado las circunstancias de su muerte.

Además de intérprete fue director, compositor y argumentista, indica el Diccionario de Directores Mexicanos de la Cineteca Nacional. Era originario de Pénjamo, Guanajuato, y nació en 1900.

¿Joaquín Pardavé fue enterrado vivo? Esta es la verdad

Por mucho tiempo se ha transmitido una historia turbia y cruel sobre la muerte de Joaquín Pardavé. Se dice que fue enterrado tras su muerte en 1955 pero, en una exhumación que se tuvo que hacer, se descubrió que el actor había sido enterrado vivo. Según la creencia, en esta exhumación se descubrieron marcas de rasguños en la superficie interior del ataúd, lo que indicaría que la persona despertó en algún momento e intentó salir.

La creencia popular también dice que Pardavé tenía una condición llamada catalepsia, un trastorno neurológico que habría provocado que pareciera que había muerto. Por tal razón habría sido enterrado vivo.

Sin embargo, como recopila Cultura UNAM, la familia del actor ha desmentido y negado rotundamente esa historia. Según la versión de la familia, jamás se hizo el descubrimiento de que Joaquín Pardavé haya sido enterrado vivo.

"Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo como mucha gente piensa. Sus restos jamás han sido exhumados, ni siquiera cuando su esposa falleció", dijo María Elena Pardavé Robles, sobrina del intérprete, según la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El actor murió el 20 de julio de 1955 a causa de una embolia cerebral que se relacionó con el exceso de trabajo que tenía; en aquel entonces participaba de manera simultánea en dos películas y una obra de teatro.