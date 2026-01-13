Fue cazador de tiburones, brilló en el Cine de Oro a lado de Pedro Infante, tuvo problemas con el alcohol y la muerte lo sorprendió

En esta ocasión te contaremos la historia de un personaje que cazador de tiburones, brilló en el Cine de Oro Mexicano a lado de Pedro Infante, pero la muerte lo sorprendió. Hablamos de Luis Aguilar mejor conocido como El Gallo Giro. Este actor protagonizó varias películas a lado de otras leyendas del séptimo arte como Miroslava Stern y María Félix.

¿Quién era Luis Aguilar?

Luis Aguilar mejor conocido como El Gallo Giro nació el 29 de enero de 1928 en Hermosillo, Sonora, México. Además de actor también fue cantante y su popularidad se dio en las décadas de 1940, 1950 y 1960; años en los que el Cine de Oro estaba en su máximo apogeo. El porte de este mexicano, su carisma y una potente voz, lo convirtieron en uno de los más galanes de aquellos años.

El talento ya lo traía en la sangre y le fluía de manera natural, pero, el actor nunca tomó cursos, o se formó en las artes escénicas. Antes de ser la leyenda del Cine de Oro , estudió para ser piloto y también trabajó como mecánico de aviación, pero fue su voz la que lo condujo al mundo del séptimo arte; sin embargo, fue una noche de borrachera quien otro famoso referente del cine lo conoció y le propuso trabajar en la pantalla grande.

¿Cuál fue la primera película de Luis Aguilar?

La primera película de Luis Aguilar se dio en 1947 con la cinta titulada “El Cantaclaro”; poco tiempo después se convirtió en la leyenda del cine y del charro mexicano. Cabe señalar que, también compartió vestuario con grandes actores como: Antonio Aguilar, Jorge Negrete y el mismísimo Pedro Infante.

¿Cuándo murió Luis Aguilar?

Este actor y cantante tuvo una vida llena de conflictos en su vida personal, ya que fue alcohólico, y tras esto, su carrera se vino para abajo; pero cuando quiso abandonar los excesos con los que vivía, fue demasiado tarde. Luis Aguilar falleció el 24 de octubre de 1997 a los 79 años de edad debido a un infarto en el miocardio. Su muerte fue una de las más tristes y que hizo sufrir a muchas personas, ya que, por generaciones los espectadores lo vieron como el auténtico Charro Mexicano.