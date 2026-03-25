5 películas más emblemáticas y exitosas de Alicia Caro, la reconocida actriz de Cine de Oro Mexicano

El cine mexicano se encuentra de luto luego de que la reconocida actriz colombiana Alicia Caro falleciera el pasado 17 de marzo de 2026 en su casa ubicada en Coyoacán, en la Ciudad de México a los 95 años de edad. Esta noticia ha causado gran tristeza en todos y cada uno de sus fans que siguieron su carrera de cerca, es por eso que te presentamos las mejores películas de la estrella de cine.

¿Cuáles son las mejores películas de Alicia Caro?

Alicia Caro destacó en la industria del cine por su gran talento ante las cámaras y por sus grandes papeles e interpretaciones, algunas de sus películas más emblemáticas fueron:

Cien Gritos de Terror: En esta película la actriz compartió créditos con Ariadna Welter, Ofelia Montesco, Jorge Martínez de Hoyos, entre otros. La cinta fue dirigida por Ramón Obón y se lanzó en 1964. El largometraje destacó por pertenecer al género de terror y se divide en dos partes que se caracterizan por un gran suspenso. Las historias contienen elementos como fantasmas, casas embrujadas y un gran miedo psicológico.



En esta película la actriz compartió créditos con Ariadna Welter, Ofelia Montesco, Jorge Martínez de Hoyos, entre otros. La cinta fue dirigida por Ramón Obón y se lanzó en 1964. El largometraje destacó por pertenecer al género de terror y se divide en dos partes que se caracterizan por un gran suspenso. Las historias contienen elementos como fantasmas, casas embrujadas y un gran miedo psicológico. El charro de las calaveras: En esta película estrenada en 1965 y la cual fue dirigida por Alfredo Salazar destaca la participación de Dagoberto Rodríguez, David Silva, Pascual García, Alicia Caro, entre otros. La historia se centra en un charro enmascarado que deberá defender a personas y luchar contra seres como vampiros y jinetes sin cabeza.



En esta película estrenada en 1965 y la cual fue dirigida por Alfredo Salazar destaca la participación de Dagoberto Rodríguez, David Silva, Pascual García, Alicia Caro, entre otros. La historia se centra en un charro enmascarado que deberá defender a personas y luchar contra seres como vampiros y jinetes sin cabeza. Espiritismo: Esta película de terror se estrenó en 1962 y fue dirigida por Benito Alazraki. Cuenta con la participación de Alicia Caro, José Luis Jimenez, Nora Veryaán, Beatriz Aguirre, entre otras. La historia se centra en una familia que, luego de enfrentar problemas económicos y recurrir a las sesiones espiritistas enfrentarán terribles problemas.



Esta película de terror se estrenó en 1962 y fue dirigida por Benito Alazraki. Cuenta con la participación de Alicia Caro, José Luis Jimenez, Nora Veryaán, Beatriz Aguirre, entre otras. La historia se centra en una familia que, luego de enfrentar problemas económicos y recurrir a las sesiones espiritistas enfrentarán terribles problemas. La Rosa Blanca: Esta cinta estrenada en 1961 y dirigida por Íñigo Martínez y Emilio Fernández aborda la historia de Don Jacinto Yáñez, quien será despojado de sus tierras por parte de una empresa petrolera de Estados Unidos. Esta película muestra una lucha entre campesinos y extranjeros. En este largometraje participa Roberto Cañedo, Ignacio López Tarso, Alicia Caro, entre otras celebridades.



Esta cinta estrenada en 1961 y dirigida por Íñigo Martínez y Emilio Fernández aborda la historia de Don Jacinto Yáñez, quien será despojado de sus tierras por parte de una empresa petrolera de Estados Unidos. Esta película muestra una lucha entre campesinos y extranjeros. En este largometraje participa Roberto Cañedo, Ignacio López Tarso, Alicia Caro, entre otras celebridades. El Ceniciento: Esta película dirigida por Gilberto Martínez Solares y estrenada en 1952 es protagonizada por Germán Valdés "Tin Tan" quien es un indigena explotado por sus familiares. Sin embargo, un espiritú hará que su historia cambie. El largometraje cuenta con la participación de Alicia Caro, Andrés Soler, Marcelo Chávez, entre otros.

¿Quién fue Alicia Caro?

Fue una actriz del Cine de Oro Mexicano que destacó por su brillante participación en pantalla grande, cautivando a miles de personas con su talento y la gran interpretación a cada uno de sus personajes. Su nombre real fue Beatriz Segura Peñuela y lamentablemente falleció a los 95 años de edad. Se retiró en 1995, sin embargo se quedó a vivir en México, donde falleció.