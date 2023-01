Deseo Prohibido | Capítulo 13 | Antes que todo, soy madre.

En el capítulo 13 de Deseo Prohibido: Roberto no quedó conforme con la plática que tuvo con David y ahora le preguntó a su hija, Elena, para saber qué es realmente lo que pasa entre ellos. Elena ha estado con una actitud diferente, pues es obvio que David la lastimó después de crearle ilusiones.

Braulio llegó a la gran ciudad sólo para buscar a Julián Valle y hacerlo que cumpla su promesa de dejar en paz a su familia. Esto después de que Julián lo amenazara con lastimar a sus hijas si no se iba de Edén, pero, ¿por qué? ¿Acaso lo quiere callar? El asunto es que Julián tiene una historia en Edén que no es fácil de aceptar, pues para algunos, lo que ´le le hizo a Aurelia fue terrible, aunque la versión de su historia es otra completamente diferente.

Sebastián llevó a Lucía a un lugar que le hace feliz y donde pueden ser libres. La familia Valle Ocampo conoció a Lucía en el hospital, pues Jana despertó y va mejorando.



