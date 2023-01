Deseo Prohibido | Capítulo 18 | Cavando su propia tumba.

En el capítulo 18 de Deseo Prohibido: Julián no piensa aguantar más ridículos y momentos embarazosos por culpa de su familia. Ya tuvo suficiente con la infidelidad de Ana Luisa hacia Roberto y ahora quiere darle una lección tanto a ella como a Elena. Mandó a sus secuaces para que le dieran su merecido a David, ya que también es culpable de la vergüenza familiar que le hizo pasar a Julián.

Jana está más despierta y Lucía la está cuidando, pues le tiene mucha confianza. Lucía le llamó a Sebastián para saber de él, puesto que no han tenido tanta comunicación los últimos días, pero él está en el laboratorio recogiendo los resultados del examen médico para saber si Lucía es o no parte de su familia. La ciencia no miente y esta vez le tocó Sebastián descubrir la verdad a la mala.

