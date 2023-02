Deseo Prohibido | Capítulo 22 | Difícil decisión.

En el capítulo 22 de Deseo Prohibido: Sebastián le anuncia a su abuelo, familiares y amigos que restablecerá su noviazgo con Mayté porque se dio cuenta de que son el uno para el otro. Al escuchar la noticia, Lucia se pone triste, pero hace un brindis por los dos. Le hace saber que está feliz por su decisión y da gracias por darse cuenta a tiempo que él no era para ella, que no era el amor de su vida. Cuando se va, Mayté la alcanza para decirle que se dio cuenta de que la noticia que dio Sebastián le dolió mucho.

Jana felicitó a Lucía por cómo tomó la noticia y se cuestiona por qué Sebastián tomó esa decisión, ya que ella sabe que él no quiere a Mayté y que algo raro está pasando, pero a pesar de ello, Lucía dice que no va a perdonar a Sebastián por la decisión que tomó. Después le da su medicamento a Jana y le agradece su apoyo. En ese momento, Jana le aconseja que tiene que regresar al trabajo, dar la cara y le va a ayudar a saber qué es lo que paso con su hermano.

Mientras tanto, Lucia se entera de que unos hombres se metieron a robar a su casa, se llevaron lo que les había dejado su papá y a Rebeca la amenazaron.

