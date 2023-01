Deseo Prohibido | Capítulo 11 | La historia de Eugenia en Edén.

Elena pretende presentarle a sus padres a David oficialmente como su novio, pero aún no sabe que él no la quiere y sólo está con ella por venganza. Sus padres están comenzando a sospechar de ella y David y no permitirán que esa relación se dé. Julián visitó a Lucía, pero Sebastián estaba en su casa en ese momento. Lucía le pidió a Sebastián que no saliera, pasara lo que pasara y escuchara lo que escuchara. Fue así como se dio cuenta de que su abuelo quiere manipularlo, pero Sebastián tomará cartas en el asunto y le dará un ultimátum para que no siga metiéndose en su vida. Julián visitará a Braulio en Edén para también ponerle un alto, pues él sabe cosas de su pasado que nadie debe de saber.



¡Revive los capítulos completos de Quiéreme Tonto!