Deseo Prohibido | Capítulo 25 | Noticias sorprendentes.

En el capítulo 25 de Deseo Prohibido: La familia celebra el cumpleaños de Julián, él aprovecha para agradecerle a todos por su asistencia, pero llega Lucía y le dice que es el momento adecuado para hablar de Aurelia, su madre. Al cuestionarlo, él acepta que sí tuvo una relación con su madre, pero lo que nos sabe es si ella es su hija porque Aurelia siempre se lo ocultó. Al escuchar la noticia todos se sorprenden, no pueden creer que Lucía es hija de Julián Ocampo.

Ana Luisa le dice a Roberto que va a ir a busca a Lucía, que no la puede dejar sola, ahora entiende que por esa razón fue que se separó de Sebastián y ya no le importa lo que le vaya a decir su padre, ya no le tiene miedo. Después lo confronta, pero Julián le dice que después de la boda de Sebastián ellos dos van a ajustar cuentas.

Lucía le pide a David que le ayude a descubrir la verdad, quiere saber si es hija de Julián. Él acepta y le dice que con la ayuda de Ana Luisa lo van a lograr. Comentan que lo primero que tienen que hacer es hacer una prueba de ADN, pero Julián no se tiene que enterar.

María Elena se da cuenta de que la van a buscarla a la iglesia, pero la ayudan a esconderse y así no la logran encontrar.

