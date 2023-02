Deseo Prohibido | Capítulo 30 | Pidiendo perdón.

En el capítulo 30 de Deseo Prohibido: Mayté se espanta porque Sebastián casi se da cuenta de que estaba con Juan Antonio. Al salir de la habitación, se encuentra con su abuelo, él le menciona porque no está con Mayté, pero él le dice que tiene que terminar con los pendientes de la luna de miel, además ya se enteró de que mando a algunos hombres para que lo estén vigilando.

Más tarde, al salir, Sebastián, deja a Mayté en el carro, le menciona que la espere unos minutos porque tiene que hacer unas cosas. Al caminar se da cuenta de que lo están siguiendo, así que comienza a correr para poder perderlos y decide subirse a un taxi.

Lucía está en su casa, se sorprende porque Sebastián la va a buscar, le pide que hablen, que arreglen las cosas, le dice que la ama, pero Lucía, ya no le cree nada y le pide que se vaya.

Mientras que Ana Luisa, escucha que Julián está platicando con Juan Antonio, así que le marca por teléfono a David para preguntarle cómo se encuentra su mamá, a lo que él le responde que están trabajando en las pruebas, después le pide que cambie a su mamá del hotel, pero que Juan Antonio no se entere porque tiene un mal presentimiento.

¡Revive aquí los capítulos completos de Deseo Prohibido!