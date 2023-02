Deseo Prohibido | Capítulo 27 | Pruebas en tu contra.

En el capítulo 27 de Deseo Prohibido: Lucía le pregunta a su hermana Mica, por el señor que las estaba observando y recuerda que Julián la amenazo, le dijo que cuidara muy bien a sus hermanas. Por ello Lucía le pide que no se acerque a nadie, que se tiene que mantener alejada de las personas, cualquier cosa que se le haga extraña le diga de inmediato. Además, Lucía va con Jana a contarle lo que le dijo su abuelo, que si ella no se aleja les hará daño a sus hermanas, por ello le pide de favor que si puede hablar con él porque está muy preocupada de lo que les pueda pasar. Así Jana le llama por teléfono y le pide que de inmediato vaya a verla para que puedan platicar. Después Julián regaña a Trujillo porque no han encontrado a la persona que les mando a buscar, pero se sorprende cuando le dice que se llama como su antigua esposa, María Elena, en ese momento le pide que con urgencia la deben de encontrar. Solo que Ana Luisa se encuentra escuchando todo lo que está diciendo su papá, de inmediato le pide a David que no deje que salga su mamá porque ya se dio la orden de encontrar a su mamá.

Mientras que David, se encuentra con María Elena, le pide que le cuente todas las historias que considere importantes de Julián, para que la pueda ayudarla, ella le comenta que en casa de Julián tiene guardadas copias de documentos donde se demuestra que Julián se dedicaba a negocios ilícitos y debía fuertes sumas de dinero.

