¿Anabelle desapareció? Esto dijeron los custodios de la muñeca

La famosa muñeca Anabelle ha estado en la mira durante las últimas semanas, ya que fue trasladada a Nueva Orleans para una exhibición abierta al público. Sabemos que hay una historia detrás de esta diabólica muñeca, pues se le han adjuntado varios sucesos paranormales desde hace años y los Warren fueron muy específicos y pidieron que no sacarán a la muñeca del museo, pues esto podría desatar un par de tragedias.

La muñeca Anabel es señalada de varios sucesos paranormales

En este mes de mayo fue cuando empezó la gira de Anabelle, empezando por Nueva Orleans, donde a su llegada sucedieron varios fenómenos inexplicables; por ejemplo, el 15 de mayo, hubo un devastador incendio en la Plantación Nottoway, una enorme mansión en Estados Unidos y aunque las autoridades dijeron que probablemente se debía a un corto circuito, muchos piensan que el evento lo desató Anabelle, pues la cercanía del lugar donde estaba con Nottoway es muy poca.

Al día siguiente del gran incendio, se dio a conocer la fuga de 11 reos peligrosos en el Centro de Justicia del Condado de Orleans, suceso que también se le atribuye a la muñeca.

¿La muñeca Anabelle está desaparecida?

Hace un par de horas se hizo viral en redes sociales, especialmente TikTok, la desaparición de la muñeca Anabelle.

“La muñeca Annabelle está desaparecida... Lorraine trató de advertirlo, dijo que esta muñeca nunca debería ser movida porque es extremadamente peligrosa”.

Aseguró el usuario @christopherkeily; sin embargo, su video no fue preciso, ya que carecía de pruebas, así que rápidamente los custodios de “Devils on the Road” (la organización que realizó la exhibición de Anabelle), salió a desmentir la noticia, informando que la muñeca fue llevada a un recorrido para que las personas pudieran ver a la auténtica muñeca, pero que jamás estuvo perdida.

Ryan Buell, investigador de casos paranormales, comentó que los Warren han mentido, pues ellos aseguran que jamás han movido a la muñeca de su museo oculto pero él confirma que ellos mismos han movido a Anabelle para llevarla a diversos eventos para que el público la conozca.

Hasta ahora no se ha confirmado si los sucesos que se han presentado en Nueva Orleans han sido causados por el hombre o si son sucesos paranormales que se asocien a la muñeca diabólica, pero si de algo estamos seguros es de que hay algo macabro detrás de su salida del museo de los Warren.

