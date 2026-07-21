INQUIETANTE: Liberan presunto reporte de avistamiento OVNI y descenso de un ser

En los últimos años han habido fenómenos que han causado ciertas teorías dentro de los usuarios en redes, entre escépticos y creyentes, el tema de los avistamientos de OVNIS han sido cada vez más frecuentes, o al menos en presuntos registros.

En las últimas horas, se ha viralizado un presunto informe que describe la persecución de un OVNI por la Guardia Costera de los Estados Unidos en el año de 1954 dejando un montón de dudas y especulaciones sobre esta visita poco común, pues un ser habría caminado en tierra.

¿Qué se sabe sobre el avistamiento de un OVNI en la costa de Estados Unidos?

De acuerdo con el presunto informe compartido en redes donde se habla sobre una persecución e incluso de un aterrizaje y expulsión, esto es lo que se lee en el comunicado:

Señor:

A través de una consulta realizada al Departamento de la Fuerza Aérea, he obtenido una copia de un informe del Ejército de los EE. UU. sobre un presunto avistamiento, ocurrido el 8 de abril de 1954, de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) tripulado. Dicho objeto fue perseguido por personal de la Guardia Costera de los EE. UU., aterrizó brevemente en tierra (momento en que su ocupante descendió, caminó por los alrededores y regresó a la nave) y fue visto por al menos tres observadores civiles antes de marcharse. La nota de distribución del informe indica que su oficina recibió una copia.

Liberan un informe que describe a un #OVNI que en 1954 fue perseguido por la Guardia Costera de los Estados Unidos y luego observado aterrizando, expulsando a un ocupante.



¿Y aún se duda de la autenticidad del fenómeno? pic.twitter.com/XHXcfsugpW — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) July 20, 2026

¿Cuántos avistamientos de OVNIS en un año?

Solamente en los Estados Unidos, se tiene el registro de que al año pueden llegar a haber hasta 757 reportes de Fenómenos Aéreos No Identificados, también denominados como “FANI”, mientras que a nivel mundial hay decenas de miles que aún no son cuantificados en una base de datos, pues son plataformas civiles quienes les da seguimiento ya que la mayoría de estos han sido globos o drones.

¿Cuál es el lugar de México donde se ven más OVNIS?

México no es un país ajeno a estos avistamientos y aunque se presume de la presencia de estos en todo el territorio, hay algunas entidades de la República que concentra mayor número de reportes tales como Playa Miramar de Tamaulipas, el Cerro del Tepozteco en Morelos y el Volcán Popocatépetl en Puebla.