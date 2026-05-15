No solo el ovni candelabro: estos son los 6 ovnis que se revelaron en los archivos desclasificados por el Pentágono

El pasado 8 de mayo del 2026, los interesados en el fenómeno extraterrestre y el público en general se vieron envueltos en un hecho sin precedentes en el que el Pentágono de EE.. UU.. Desclasifica de manera masiva diversos archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), en donde se pudo conocer que existen 6 clases de “ovnis”.

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¿Qué se sabe sobre los archivos desclasificados por el Pentágono?

El Pentágono de EE. UU. comenzó el pasado 8 de mayo del año en curso la desclasificación masiva de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), impulsada por una iniciativa de transparencia, en donde se han revelado al menos 160 registros por medio del sitio WAR.GOV/UFO.

Dentro del contenido, sobresalen los relacionados con testimonios no reconocidos de “objetos voladores no identificados” o OVNIS, los cuales han despertado todo tipo de teorías, captando la atención tanto del público general como de investigadores del tema.

¿Cuáles son las 6 clasificaciones de OVNIS?

Objetos Tipo "Tic Tac"

Este tipo de avistamientos está ligado a la Armada (USS Nimitz), los cuales son señalados como objetos alargados y sin alas, los cuales son capaces de realizar maniobras erráticas a altas velocidades.

Objetos "Gimbal"

Los avistamientos de este tipo de fenómenos fueron grabados por aviones F/A-18, quienes captaron objetos capaces de moverse a velocidades altas sobre el agua, llamando la atención por su falta de superficies de sustentación.

Orbes luminosos/Esferas

Clasificados como “orbes”, este tipo de encuentros ha sido captado por sus luces que parecerían encenderse o apagarse, emitiendo destellos intensos de brillo en la oscuridad. Este fenómeno incluso a sido reportado por astronautas.

Objetos con forma de triángulo/pirámide

Este tipo de avistamientos ha llamado la atención por su peculiar forma, además de que han sido captados formando triángulos o estructuras piramidales.

Objetos "Jellyfish" o Medusa

A este tipo de avistamientos se les atribuye el formar grupos de luces formando triángulos o estructuras piramidales. Objetos "Jellyfish" o Medusa: Descritos como objetos con forma peculiar, en ocasiones con tentáculos, que muestran un comportamiento de vuelo no convencional.

Ante esta situación, entendidos y fanáticos del fenómeno extraterrestre han comenzado a especular sobre si, por medio de esta desclasificación, sería la prueba que se requiere para identificar vida fuera de la Tierra o solo se trata de aeronaves no conocidas.