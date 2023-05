¿Qué son los fenómenos poltergeist y cómo detectarlos?

Hay muchas cosas alrededor del mundo que carecen de explicación, desde leyendas sobre entidades malvadas o extraños avistamientos de criaturas que en realidad no deberían de existir, pero a pesar de esta falta de explicación racional a estos fenomenos, la gran mayoría cuenta con un nombre, tal es el caso de los llamados poltergeist.

Extranormal | El Caso Poltergeist

Imagina que un día estás disfrutando de un tiempo libre en tu casa y que, de la nada, un vaso cae de la mesa, te preguntas ¿cómo es que se cayó si no estaba en la orilla? pero tratas de no darle demasiada importancia así que solo limpias el desastre y continúas con tu rutina, pero vuelve a pasar algo raro: la silla de tu escritorio se mueve hacia atrás, como si una corriente de aire muy fuerte hubiera tenido la posibilidad de mover tal objeto, y ahí es donde comienzas a asustarte.

Pasa el tiempo y crees tener todo bajo control, pero muy en tu interior sabes que no quieres admitir que las cosas han empeorado, que ahora no solo son una o dos las cosas que se mueven erráticamente, sino que hay noches en las que los sonidos de los trastes cayendo, de las puertas abriéndose, ya no te dejan dormir y temes que en cualquier momento algo se aparezca frente a tus ojos, pues si pasas por eso debes saber que se trata del fenómeno poltergeist.

¿Qué significa la palabra poltergeist?

El origen de esta palabra es alemán, y se compone de dos palabras provenientes de este idioma, “poltern”, que significa hacer ruido, y “geist” que se traduce como fantasma o espíritu, por lo que poltergeist muchas veces se le conoce a los fenómenos en donde una entidad que no puede percibirse visualmente causa mucho ruido u alboroto en el lugar donde está habitando.

Los poltergeist tienen como característica la creación de sucesos que desobedecen por completo las leyes de la física, como es el caso del movimiento aparentemente autónomo de un objeto que no tiene vida.

¿Cómo surgen los poltergeist?

Si bien, no existe una explicación científica a lo que sucede cuando los objetos inanimados comienzan a presentar movimientos repentinos, sí hay varias teorías que tratan de acercarse a la razón más lógica posible para explicar por qué suceden y cómo es que suceden.

Hay señales que son clave para poder detectarlo, entre las cuales se encuentran: