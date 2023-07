Conoce las leyendas mexicanas más espeluznantes

Todos los lugares del mundo cuentan con sus propias leyendas, pero te aseguro que ninguna es tan terrorífica como las que tiene México. Nuestro país ha sido testigo, desde tiempos remotos, de historias legendarias, y aunque algunas son más conocidas que otras, no dejan de quitarnos el sueño.

Lo Que La Gente Cuenta | La Mujer De La Carreta | Su alma deambula para vengarse de quienes le arrebataron el amor y la vida.

Como te dije, las calles de México han presenciado diferentes anécdotas verdaderamente terroríficas, ¿tú cuál te sabes? Quédate, pues aquí te dejo una recopilación de las que consideramos las más aterradoras.

Leyendas terroríficas de México

La Llorona - CDMX

Hace muchos años existió una mujer que tenía dos hijos, los cuales, a pesar de amarlos, los asesinó en un río debido a la traición de su amado y padre de los niños. Desde entonces, se dice que La Llorona deambula por las calles de México buscando a sus hijos. Normalmente, se le escucha e incluso se le ha visto en lugares cercanos a ríos y canales, como lo es Xochimilco. La gente cuenta que se le escucha gritando el famoso “ay, mis hijos”, aunque también cuentan que no es una oración en específico, sino que es un grito de verdadero dolor que llega a erizar la piel.

La Pascualita - Chihuahua

La leyenda de La Pascualita se ha popularizado en Chihuahua, pues fue ahí donde la dueña de una tienda de vestidos de novia inmortalizó a su hija. La historia cuenta que La Pascualita estaba por casarse, era su día especial, cuando un alacrán se interpuso en su camino y la picó, provocándole la muerte. Días después de su deceso, un maniquí idéntico a la hija de la señora Esparza, apareció en el aparador de la tienda. Los rumores comenzaron a correr y decían que dicho maniquí era la fallecida hija de la dueña. Aunque esta información nunca se confirmó, la gente cuenta que la ha visto moverse.

El callejón del aguacate - Coyoacán

Un estrecho callejón, que apenas y mide los 4 metros de ancho, situado en Coyoacán, es testigo de un crimen atroz. Se cuenta que en los años 30, un militar retirado se mudó al callejón del Aguacate, donde su objetivo sería pasar días tranquilos. El hombre solía ponerse su uniforme y tomaba largas caminatas, pero había un niño que siempre quería jugar con las medallas del uniforme, lo cual ponía furioso al veterano. Un mal día, el niño colmó la paciencia del hombre y en un arranque de ira, lo asesinó. Arrepentido de su crimen, mandó a construir un altar para pagar su penitencia. Actualmente, los locales cuentan que se escuchan gritos, risas y pisadas del niño, además de sentir una vibra pesada.

La isla de las muñecas - Xochimilco

Uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México ha sido partícipe de esta leyenda, pues se cuenta que años atrás, don Julián descubrió el cuerpo sin vida de una joven mujer. Parece ser que la chica se enredó con los lirios que inundan los canales y murió ahogada. Desde aquel día, el alma en pena de la mujer espantaba a don Julián, quien decidió ahuyentar al fantasma colgando toda aquella muñeca que encontraba en la basura o en los canales.

El autobús fantasma - Estado de México

Fue aproximadamente en los años 80 que un autobús en la carretera de Ixtapan, fue víctima de un terrible accidente. Anteriormente, esta carretera era extremadamente peligrosa; una noche el autobús 40 iba lleno de pasajeros, algunos dormidos y otros despiertos, el trayecto era el mismo e iba todo bien, hasta que al llegar al punto más alto de la carretera, antes de comenzar las peligrosas curvas, el conductor perdió el control del vehículo y cayeron por un acantilado donde todos los pasajeros murieron por el impacto o calcinados. La gente cuenta que el autobús sigue pasando y si te llegas a subir, antes de bajar, el conductor te da la instrucción de no voltear a verlo, de lo contrario, morirás en un accidente.

La novia del mar - Campeche

Cuenta la leyenda que hace muchos años existió una hermosa mujer que todos los días caminaba por la costa de Campeche, el mar le regalaba atardeceres hermosos y provocaba sonrisas en ella, fue así hasta que un día la chica se enamoró de un marino que después de un tiempo tuvo que regresar, no sin antes prometerle a su amada que regresaría. El mar enojado con la mujer por dejar de visitarlo, tomó venganza y hundió la embarcación donde el marino iba y desde ahí no se volvió a saber de él o la tripulación. Desde entonces, la joven enamorada se quedó esperando la llegada de su amado, pero sin éxito.

La mulata de Córdoba - Veracruz

La mulata de Córdoba fue una mujer impresionantemente hermosa, muy sabia en la medicina y podía predecir eclipses, tormentas. Con el tiempo, la gente la acusó de brujería y estos rumores llegaron al Santo Oficio, quienes la investigaron. El alcalde se enamoró de ella y trató de cortejarla, pero la mulata no accedió, lo cual hizo enojar al hombre e hizo que la volvieran a acusar de brujería, ya que era su segunda vez bajo estos cargos, la encarcelaron e iban a quemarla con leña verde, pero un día antes de su juicio final, dibujó un barco, en el cual brincó y de un momento a otro se hizo real y zarpó para desaparecer de su cruel destino.

La Tisigua - Chiapas

La Tisigua es una mujer hermosa, que ahuyenta a todo aquel que pasea por los ríos y pozas. Cuentan que una vez se le apreció a un chico que no le hizo caso a su madre de no andar tan tarde por la poza y que su final fue trágico, pues después de que La Tisigua se le apareció entre el agua. Aunque el joven muchacho trató de investigar más sobre aquella aparición, no ganó nada más que perder la cordura.

La Planchada - CDMX

La famosa Planchada fue una enfermera apasionada por su trabajo, siempre pulcra, que trabajaba en el que ahora es el Hospital Juárez. La enfermera de nombre Eulalia se enamoró del que parecía ser un buen muchacho y trabajaba como médico. El joven de nombre Joaquín le pidió matrimonio a Eulalia, a lo que ella aceptó, se casaron, pero a los pocos días de la unión, ella se enteró de que su amado se había ido del hospital para casarse con otra mujer. Eulalia se deprimió y dejó de atender a sus pacientes, para después ser internada y morir también. Se cuenta que Eulalia sigue atendiendo a los pacientes de los hospitales, pues siente culpa por haber abandonado a los suyos cuando sufrió por un desamor.

