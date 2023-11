Huérfanas | Capítulo 46 | Aralia le hace frente a Diego

Lourdes confronta a Rodrigo, lo cuestiona sobre el altercado que hubo y amenaza con correrlo. Brenda decide no firmar frente al notario, pues se siente mal por estar haciendo un fraude. Diego llega furioso a la oficina de Aralia y ella no se dobla, le dice que no se va a dejar amedrentar por alguien como él, así tenga mucho poder. Nuevamente se encuentran Rodrigo y Aralia, es indiscutible la forma en la que los dos se miran.

¡Disfruta los capítulos completos de Huérfanas!