Huérfanas | Capítulo 51 | No te metas con mi hermana

Yesmin no deja de reclamarle a Aralia por no haber testificado en contra de Bradley, ¡se arma tremendo pleito en la vecindad! Rodrigo defiende a Aralia. Diana y Melina le recomiendan a Aralia olvidar a Rodrigo, pero ella se niega. Antonio le juega una pequeña “broma” a Lourdes diciéndole que se mete con Aurora, pero ella no le cree. Aralia va a casa de Maripili a advertirle que no se meta con su hermana, hasta una cachetada le da.