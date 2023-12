Huérfanas | Capítulo 70 | Aralia y Fabrizio vuelven

Aralia le da “el último adiós” a Fabrizio y se dan el beso de despedida, ella sabe que no pueden estar juntos. Aurora ya no quiere ser la amante de Antonio, pero Lourdes le exige que lo haga, pues las dos tienen un trato. Yesmin le recuerda a Rodrigo el tema de quererse casar, pero a él no le agrada para nada la idea. Fabrizio no deja de insistir y le prepara una sorpresa a Aralia donde le pide vuelvan a estar juntos, al final consigue su cometido. Rodrigo se ha enterado que Yesmin fingía con los ataques que le daban y decide irse de la vecindad, está furioso con esa noticia. Lourdes y Maripili encuentran besándose a Fabrizio y Aralia en la oficina, a las dos les cae pésima la noticia y juran destruir esa relación. Aralia le cuenta a César que volvió con Fabrizio.