Huérfanas | Capítulo 80 | Rodrigo y Aralia viven un momento feliz

Maripili sometió a su padre Diego a una prueba de paternidad, él insiste en que es su padre pero ella tiene muchas dudas, ¿cuál será el resultado? La madre de Maripili saca su verdadera cara, pues lo único que busca es sacarle dinero a su hija. Lourdes dejó que Yesmin se encargara de grabar el promocional para la empresa, pero es una pésima actriz y no da el ancho. Tomás decide visitar a su hermana Wanda para hablar con ella. Antonio está vuelto loco, no puede comprender que Lourdes sepa que la engaña y no le importe nada, está desesperado por saber lo que realmente está pasando con su esposa. La policía llega al puesto de quesadillas de Diana, todo esto porque no tiene permiso para vender en la vía pública. Aralia le confiesa a Rodrigo que no puede dejar de pensar en él.