Huérfanas | Capítulo 111 | César está fuera

Fabrizio contrata a una persona para que acabe con la vida de Rodrigo, está decidido a deshacerse de él sin importarle lo que pueda pasar; lo que no sabe es que solo lo estafaron. Bradley le marca por teléfono a Yesmin para advertirle que la refundirá en la cárcel para que sufra igual que él. Diego le hace saber a César que lo quiere fuera de la empresa, o al menos de la presidencia de alla, pues sabe el riesgo que corre bajo su tutela. Melina se niega cada vez menos al amor que siente por Jonathan. Aralia intuye que Lourdes mató a sus padres, aunque está un poco más cerca de la verdad, no tiene pruebas. Fabrizio visita a Aralia en la vecindad para rogarle que vuelva con él, pero ella lo corre. César está preocupado porque Lourdes lo amenaza con el mostrar el video que tiene en su poder. Joaquín aconseja a Fabrizio de que cambie de actitud, pero no le hace el mínimo caso. Fabrizio descubre a su madre con Diego.