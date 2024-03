Huérfanas | Capítulo 127 | Fabrizio quiere rehabilitarse

Aralia le reclama a César por proteger a Lourdes, Ahora que Lourdes se mete a ver los archivos que dejó Pablo, se da cuenta de que él es el ratero del dinero de la empresa. Manuel quiere atacar en la cárcel a Rodrigo porque está molesto con él, pero llega Bradley y defiende a Rodrigo. Lourdes le hace saber a César que ya sabe toda la verdad. Maripili se lleva a Fabrizio a un laberinto, ya no sabe qué hacer con la locura que carga y no atiende. Yesmin visita a Rodrigo en la cárcel, pero él ya no cree en ella porque Bradley le dijo toda la verdad. Fabrizio se interna en una clínica para recuperarse.