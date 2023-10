Huérfanas | Capítulo 22 | Yesmin regresó para casarse con Rodrigo

Yesmin cree que tomó una buena decisión al ir por Rodrigo, pero las cosas no son así de sencillas, pues ella prefirió primero a alguien más y Rodrigo no quiere ser la segunda opción. Además, Melina está entre arrepentida y no de haber pasado una noche de fiesta con Jonathan. Aralia está triste, pues piensa que Rodrigo elegirá a Yesmin.

