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Huérfanas | Capítulo 22 | Yesmin regresó para casarse con Rodrigo

Yesmin quiere marcar territorio y dejar fuera del camino a Aralia, pero Rodrigo no parecía tan feliz al verla, pues no quiere ser plato de segunda mesa.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Yesmin cree que tomó una buena decisión al ir por Rodrigo, pero las cosas no son así de sencillas, pues ella prefirió primero a alguien más y Rodrigo no quiere ser la segunda opción. Además, Melina está entre arrepentida y no de haber pasado una noche de fiesta con Jonathan. Aralia está triste, pues piensa que Rodrigo elegirá a Yesmin.

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