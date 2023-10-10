Huérfanas | Capítulo 22 | Yesmin regresó para casarse con Rodrigo
Yesmin quiere marcar territorio y dejar fuera del camino a Aralia, pero Rodrigo no parecía tan feliz al verla, pues no quiere ser plato de segunda mesa.
Yesmin cree que tomó una buena decisión al ir por Rodrigo, pero las cosas no son así de sencillas, pues ella prefirió primero a alguien más y Rodrigo no quiere ser la segunda opción. Además, Melina está entre arrepentida y no de haber pasado una noche de fiesta con Jonathan. Aralia está triste, pues piensa que Rodrigo elegirá a Yesmin.
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