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Huérfanas | Capítulo 28 | Rodrigo está molesto con Aralia

Guillermo quiere lejos de Aralia a Rodrigo, así que le hizo ver que son diferentes. Él se está dando cuenta de que los celos de Guillermo no son normales.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Guillermo quiere apartar a Rodrigo de Aralia y le está envenenando la cabeza diciéndole que no pueden estar juntos por las diferencias sociales. Jonathan está seguro de que Melina quiere estar con él, pero Aralia no quiere verlo sufrir, pues conoce bien a su hermana y sabe que no es algo seguro.

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