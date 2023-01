La Mujer de Judas | Capítulo 21 |El misterio de Marcos Rojas.

Después de una primera plana en la que declaran a la pareja perfecta de Emma y Salomón, Natalia corre a la hacienda para terminar su compromiso con el heredero Salvatierra, quien derrotado acepta la decisión de quien fue el amor de su vida. Sin embargo, esa no será la comidilla del pueblo pues rápidamente encuentran en los túneles el cuerpo de Buenaventura, a quien rápidamente reconocen como una víctima más de la Mujer de Judas, o víctima de Altagracia del Toro, pues para muchos esa mujer asesina tiene rostro y apellido, sobre todo para Marcos Rojas, quien no duda en secuestrarla para sacarle toda la verdad que no está dispuesta a decir frente a nadie más.