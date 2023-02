La Mujer de Judas | Capítulo 31 | Muchas confesiones.

Altagracia está preocupada por el legado de su familia, por lo que decide citar a Galilea para decirle que cuánto es el dinero que quiere para irse de Xico y no volver atrás, algo que Galilea no se esperaba, y entre lágrimas le confiesa que ella ya no quiere el dinero, pues le interesa mucho el bienestar de su sobrina, por lo que Altagracia, feliz de esa respuesta, abraza a su hermana y le da la bienvenida oficial a la familia. Cuca está en el ojo del huracán, porque Altagracia por fin la confronta para decirle que fue por ella que su padre la separó del amor verdadero. Pero todo acabará con una fuerte amenaza: Marcos Rojas está listo para seguir amedrentando a Altagracia con Natalia.