La Mujer de Judas | Capítulo 114 | ¿Simón abandona Xico?

Simón está con Natalia y le confiesa algo que le duele mucho a su hija: planea irse de Xico, no quiere seguir pensando en las mentiras y crímenes que pudo o no haber cometido Altagracia, está cansado de tanta incertidumbre y no cree que haya ningún tipo de solución para regresar a lo que alguna vez fue pero Natalia trata de convencerlo de que se quede, pues ella cree que si habla y le da tiempo a Altagracia, ella al final va a poder hablarle con toda la verdad. Mientras tanto, Berenice acude a la hacienda para visitar a su hija y le reitera que por favor no vaya a ceder ante la insistencia de Natalia para hablarle con la verdad, y casi que la amenaza para decirle que no se le ocurra refugiarse en los brazos de Simón. Después de que Cuca quedó prácticamente secuestrada por Casimiro, ella logra soltarse y en un momento de adrenalina le llama a Romero para denunciar que su esposo se dio a la fuga y que se llevó el tesoro de los túneles de la hacienda.