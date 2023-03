La Mujer de Judas | Capítulo 49 | ¿Quién es el padre?

La investigación respecto a la muerte de Narda sigue avanzando, por fin le hacen pruebas de ADN a los guantes ensangrentados que le plantaron pero resulta que no es sangre de ella, por lo que la forense inicia una investigación más grande, y Ricarda comienza a sospechar que los guantes que originalmente eran de Cuca, fueron usados para matar a Julián Morera. Mientras Natalia decide qué hacer con Emma, Alirio continúa hablando con ella de sus sentimientos pero le pondrá un límite porque no está dispuesta a dejar a Salomón por nada del mundo. Y Salvatierra acude a una investigadora privada, sabe que hay alguien dentro de la empresa que le está sembrando un fraude y lo descubrirá todo. Galilea recibe los resultados de la prueba de paternidad de su hijo, pero al ver que Ernesto y Leoncio no dejan de pelearse, decide pedirles a ambos que se vayan.