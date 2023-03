La Mujer de Judas | Capítulo 64 | Salomón viaja a Guatemala.

Natalia se entera de lo que sucedió con Scott, y lo primero que piensa es en salvaguardar a Salomón, pues sabe que esa terrible noticia no hace más que enterrarlo más profundo en el pozo de acusaciones en el que se ha visto metido, sin embargo, otro pensamiento llega a su cabeza: está segura de que quien está implicada en todo ese fraude es Emma, así que rápidamente va a su oficina para culparla y exigirle una explicación, lo que no sabe es que Balmori tiene un as bajo la manga y es que tiene todos los comprobantes necesarios para safarse de cualquier acusación que le quieran hacer. Por otro lado, Salomón en compañía de Ernesto viajan hasta Guatemala, una idea que podría ser buena si no fuera porque las autoridades ya lo están buscando y por más que él sea inocente, a ojos de todo mundo Salvatierra está más que implicado con la muerte de Scott.